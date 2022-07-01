Вперше в історії: у червні США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ

Липень, 01 в 11:19

У червні США вперше в історії поставили до Європи більше газу, ніж Росія. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

За його словами, це сталося після того, як Росія різко скоротила обсяги постачання природного газу до Європи.

– Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував його більше у вигляді зрідженого природного газу зі США, ніж через трубопроводи з Росії, – написав він у Twitter.

Russia’s recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia Зараз дивляться The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Також Фатіх Бірол наголосив, що падіння російської пропозиції вимагає зусиль, щоб зменшити попит в ЄС для підготовки до важкої зими.

До слова, 30 червня у своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що українською електрикою можна замінити суттєву частину російського газу, який споживали європейці.

За його словами, це питання не просто експортного виторгу для України, а й безпеки для всієї Європи.