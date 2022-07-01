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Вперше в історії: у червні США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Вперше в історії: у червні США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ
Фото: Depositphotos

У червні США вперше в історії поставили до Європи більше газу, ніж Росія. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

За його словами, це сталося після того, як Росія різко скоротила обсяги постачання природного газу до Європи.

– Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував його більше у вигляді зрідженого природного газу зі США, ніж через трубопроводи з Росії, – написав він у Twitter.

Також Фатіх Бірол наголосив, що падіння російської пропозиції вимагає зусиль, щоб зменшити попит в ЄС для підготовки до важкої зими.

До слова, 30 червня у своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що українською електрикою можна замінити суттєву частину російського газу, який споживали європейці.

За його словами, це питання не просто експортного виторгу для України, а й безпеки для всієї Європи.

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