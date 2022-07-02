Липень, 02 в 14:20

За останній тиждень ціни на бензин у Польщі зменшились, однак дизельне пальне коштує трохи дорожче. Вартість автогазу майже незмінна, про це відзначають як поляки, так і українці.

За актуальними даними, середня ціна на бензин А-95 становить 7,73 злотих за літр (близько 56,43 грн за курсом Нацбанку України на 2 липня року). А за бензин А-98 доведеться віддати трохи більше – 8,28 злотих за літр (орієнтовно 60,44 грн).

Ціни на дизельне пальне (ON) зросли – тепер за літр потрібно заплатити 7,94 злотих за літр (57,96 грн). А преміальний дизель станом початок липня коштує дешевше – середня ціна тримається на рівні 7,88 злотих за літр (57,52 грн).

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Вартість автогазу (LPG) в Польщі майже незмінна. Потрібно заплатити орієнтовно 3,46 злотих (близько 25,26 грн), щоб заправити машину одним літром газу.

До того ж ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз у Польщі коливається залежно від воєводства. Наприклад, одне з найдорожчих – Лодзинське та Люблінське воєводства.