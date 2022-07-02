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Терпи, моя красуне: глава МЗС Латвії висміяв Захарову через український борщ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Терпи, моя красуне: глава МЗС Латвії висміяв Захарову через український борщ
Фото: Depositphotos

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс висміяв заяви представниці МЗС Марії Захарової, яка критикувала визнання українського борщу нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Він процитував слова президента Росії Володимира Путіна перед повномасштабним нападом армії РФ на територію України.

– Подобається, не подобається, терпи, моя красуне (в оригіналі: Нравится, не нравится, терпи, моя красавица), – написав міністр закордонних справ Латвії.

Нещодавно російські пропагандисти, зокрема, представниця МЗС РФ Марія Захарова, якій не сподобалося рішення ЮНЕСКО, почала обурюватися у публічному просторі.

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Реакція українців у соціальних мережах на визнання борщу спадщиною ЮНЕСКО була однозначною – варто було ухвалити відповідне рішення раніше.

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