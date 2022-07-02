Липень, 02 в 18:30

В Італії не пропустили три тягачі з гаубицями Panzerhaubitze 2000, які мали доправити до Німеччини, а вже звідти в Україну.

Про це пише італійське видання Il Mattino.

Гаубиці вивозили із військової бази Персано. Тягачі із технікою зупинила дорожня поліція Неаполя.

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Причиною зупинки стало те, що тягачі та напівпричепи приватних компаній не мали реєстраційного посвідчення, а строк планової технічної перевірки минув.

Крім того, один із водіїв не мав права керувати таким транспортним засобом.

Три бойові машини відправили назад на базу Персано, чекаючи на повторного перевезення.

Загалом у колоні було п’ять бойових гаубиць. Дві інші машини, що пройшли перевірку, продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть до України.

У Генштабі Італії зазначили, що гаубиці прямували на навчання до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та Нідерланди хочуть поставити Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000.