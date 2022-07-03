Липень, 03 в 11:40

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв відмовився від планів обмежити автономія регіону Каракалпакстан. Це сталося після масових протестів.

Ситуація змінилася після того, як місцеві жителі Каракалпакстану вийшли на вулиці через спробу прибрати з Конституції Узбекистану формулювання, яке гарантує суверенітет регіону. Тоді сталися сутички між силовиками і протестувальниками у північно-західному регіоні.

Після цього своїм указом Мірзійоєв запровадив у Каракалпакстані надзвичайний стан, який діятиме з 3 липня 2022 року до2 серпня 2022 року, тобто найближчий місяць.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 1 липня в Узбекистані в автономному регіоні Каракалпакстан тисячі мешканців вийшли на масові протести проти зміни Конституції. Це призвело до сутичок та затримань мітингувальників.

Зазначимо, що у Конституція Узбекистану передбачає, що що Республіка Каракалпакстан має право виходу зі складу країни на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану.

Крім того, територія та кордони Республіки Каракалпакстан не можуть бути змінені без її згоди. Саме ці пункти із нової редакції Конституції вилучили, що викликало обурення мешканців регіону.

Новою Конституцією президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв хоче “обнулити” терміни правління, адже він перебуває при владі з 2016 року, а також виключити автономний статус Каракалпакстану та його право на вихід.

Фото: MAKAN.UZ