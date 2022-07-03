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Туреччина затримала російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Туреччина затримала російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно
Фото: Depositphotos

У Туреччині затримали російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно. Інформацію підтвердив посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телеканалу ICTV.

Судно затримали турецькі митники, які консультувалися з українською стороною. Вже 4 липня слідчі розпочнуть з’ясовувати походження зерна та визначать, чи вкрали його російські найманці.

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– Наш запит до прокуратури передано. Ми сподіваємося, що судно арештують, майно так само конфіскують і притягнуть до відповідальності причетних до цієї оборудки, – наголосив посол України у Туреччині.

За непідтвердженими даними, затримане судно належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендовано російською компанією Green-Line. Воно прямувало з порту Бердянська. Влада Туреччини поки не підтвердила інформацію про затримання судна.

– З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалось використати тимчасово окупований порт Бердянська і за документами з цього порту зайти до турецького. Звичайно, це нелегально і, чесно кажучи, велика наглість. Фактично це спроба “пробити” такий коридор виходу з окупованих портів, щоб користуватися цією можливістю та вивозити наше майно.

Є інша ситуація, яка стосується окупованого Криму. Ці кораблі, які виходять з Криму, прямують з документами з російських портів, – розповів Боднар.

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