Туреччина затримала російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно
У Туреччині затримали російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно. Інформацію підтвердив посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телеканалу ICTV.
Судно затримали турецькі митники, які консультувалися з українською стороною. Вже 4 липня слідчі розпочнуть з’ясовувати походження зерна та визначать, чи вкрали його російські найманці.
– Наш запит до прокуратури передано. Ми сподіваємося, що судно арештують, майно так само конфіскують і притягнуть до відповідальності причетних до цієї оборудки, – наголосив посол України у Туреччині.
За непідтвердженими даними, затримане судно належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендовано російською компанією Green-Line. Воно прямувало з порту Бердянська. Влада Туреччини поки не підтвердила інформацію про затримання судна.
– З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалось використати тимчасово окупований порт Бердянська і за документами з цього порту зайти до турецького. Звичайно, це нелегально і, чесно кажучи, велика наглість. Фактично це спроба “пробити” такий коридор виходу з окупованих портів, щоб користуватися цією можливістю та вивозити наше майно.
Є інша ситуація, яка стосується окупованого Криму. Ці кораблі, які виходять з Криму, прямують з документами з російських портів, – розповів Боднар.