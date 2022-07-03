Липень, 03 в 17:28

У Туреччині затримали російське вантажне судно, яке перевозило українське зерно. Інформацію підтвердив посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телеканалу ICTV.

Судно затримали турецькі митники, які консультувалися з українською стороною. Вже 4 липня слідчі розпочнуть з’ясовувати походження зерна та визначать, чи вкрали його російські найманці.

Зараз дивляться

– Наш запит до прокуратури передано. Ми сподіваємося, що судно арештують, майно так само конфіскують і притягнуть до відповідальності причетних до цієї оборудки, – наголосив посол України у Туреччині.

За непідтвердженими даними, затримане судно належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендовано російською компанією Green-Line. Воно прямувало з порту Бердянська. Влада Туреччини поки не підтвердила інформацію про затримання судна.