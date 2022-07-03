Липень, 03 в 20:05

Україна може стати повноцінним членом НАТО через один чи два роки після перемоги у повномасштабній війні, яку розпочала Росія. Про це заявив глава делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, рішення про можливе членство України у Північноатлантичному альянсі ухвалюватимуть вже після завершення війни. Україна має ухвалити нові реформи, на які потрібен деякий час.

– Жодна країна НАТО не захоче голосувати за членство країни, де триває війна. Це автоматично перенесе війну на весь Альянс. Нам потрібно виграти війну, провести реформи. Перспектива членства цілком можлива найближчими роками після закінчення війни, – наголосив він.

Глава делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО зазначив, що повномасштабна війна в Україні зменшила скепсис інших держав про можливий вступ та повноцінне членство у Північноатлантичному альянсі.

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