З вересня у Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінням зброєю

Липень, 03 в 21:03

У Польщі з вересня планують навчати дітей віком від 13 років володіти зброєю на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну. На думку польських посадовців, це необхідні навички, які можуть знадобитися у разі небезпеки.

Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек. За його словами, це наслідки повномасштабної війни в Україні.

– Якби чинний міністр 10 років тому запропонував, щоб учні ходили на такі заняття, його б висміяли. Проте те, що ми побачили в Україні, і те, як ця війна велася, з якими звірствами, показали нам, що небезпека реальна. Це необхідні навички, які будуть корисними для безпеки у разі ескалації, – вважає Чарнек.

Польща намагається відновити навчання володінню зброєю в школах, включаючи теоретичне навчання у восьмому класі, а також тактичне та практичне навчання у дев’ятому класі. Інструкція поєднуватиме технологію віртуальної реальності та особисту стрільбу в тирах.

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