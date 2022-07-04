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З вересня у Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінням зброєю

Юля Захарченко, редакторка стрічки
зброя, дитина, гвинтівка, хлопчик, стрілянина
Фото: Depositphotos

У Польщі з вересня планують навчати дітей віком від 13 років володіти зброєю на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну. На думку польських посадовців, це необхідні навички, які можуть знадобитися у разі небезпеки.

Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек. За його словами, це наслідки повномасштабної війни в Україні.

– Якби чинний міністр 10 років тому запропонував, щоб учні ходили на такі заняття, його б висміяли. Проте те, що ми побачили в Україні, і те, як ця війна велася, з якими звірствами, показали нам, що небезпека реальна. Це необхідні навички, які будуть корисними для безпеки у разі ескалації, – вважає Чарнек.

Польща намагається відновити навчання володінню зброєю в школах, включаючи теоретичне навчання у восьмому класі, а також тактичне та практичне навчання у дев’ятому класі. Інструкція поєднуватиме технологію віртуальної реальності та особисту стрільбу в тирах.

Зараз дивляться

– Якщо Росія коли-небудь задумає напасти на Польщу, то Кремль повинен знати, що 40 млн поляків готові встати зі зброєю в руках, щоб захистити свою батьківщину, – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

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Джерело: The Washington Post
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