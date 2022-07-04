Біолабораторій США в Україні немає: Захід закликав Пекін не поширювати фейки РФ

Липень, 04 в 14:32

Представники країн Заходу закликали Пекін не поширювати пропаганду Кремля та розкритикували Росію за її вторгнення в Україну.

Це сталося під час Всесвітнього форуму миру у Китаї, який досі відмовляється засудити напад Москви.

Під час форуму, який організував Університет Цінхуа, посол США Ніколас Бернс назвав війну Росії проти України “найбільшою загрозою глобальному світовому порядку”.

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Бернс висловив надію, що представники міністерства закордонних справ Китаю перестануть повторювати “російську пропаганду”, звинувачуючи у війні в Україні, яку розв’язала Росія, Північноатлантичний альянс.

— Я сподіваюся, що представники МЗС також перестануть говорити неправду про американські лабораторії біозброї, яких в Україні немає, – сказав він.

Газета The Guardian пише, що під час промови ліворуч від Бернса стояли британські та французькі посли, а праворуч — китайський урядовий радник та російський посол.

Раніше у кулуарах саміту в Мадриді генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі “розчаровані” позицією Китаю щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Столтенберг сказав, що не бачить Китай противником, але він стурбований дедалі тіснішими зв’язками Пекіна з Москвою.