Липень, 04 в 19:17

У Євросоюзі готові створити міжнародну платформу з відновлення України після завершення повномасштабної війни, розв’язаної РФ.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на міжнародній конференції з відбудови України у швейцарському Лугано.

На початку виступу вона згадала про загибель на війні київського активіста Романа Ратушного, який представляв “нове покоління молодих українців” та мріяв про “нову Україну”. У зв’язку з цим Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що за міжнародної підтримки “українські друзі зможуть відновити Україну не такою, якою вона була, а такою, якою хоче її бачити молодь”.

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– Я знаю, що це може здатися надто амбітним, оскільки російські бомби продовжують падати, руйнуючи не лише школи та лікарні, а й незліченну кількість життів. Але всі ми вже знаємо, що для мужнього народу України немає нічого неможливого, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що в ЄС знають про величезний потенціал України для позитивних змін. Глава Єврокомісії згадала, що Україна значно просунулася вперед у реформах із лютого 2014 року, з моменту Революції Гідності. Урсула фон дер Ляєн нагадала про реформу управління та децентралізації, цифровізацію, сучасні послуги електронного уряду та досягнення в сфері кібербезпеки.

Вона додала, що відбудова України є моральним обов’язком держав-партнерів

– Саме тому Єврокомісія запропонувала уряду України створити платформу відновлення для визначення інвестиційних потреб, координації дій, спрямування ресурсів і, звичайно, для підтримки амбітної програми реформ. Ця платформа стане місцем для формування стратегічних орієнтирів і пріоритетів для нашої спільної роботи, – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, платформа об’єднає країни, установи, європейські та міжнародні організації, приватний сектор і громадянське суспільство від Швейцарії до Сполучених Штатів, від ЄБРР до Європейського інвестиційного банку, від МВФ до Світового банку. Також буде залучений бізнес і бізнес-асоціації.

Платформа буде відкритою для приєднання всіх небайдужих.

Очільниця Єврокомісії також зазначила, що Україні потрібні будуть сміливі реформи, які “повинні йти пліч-о-пліч з інвестиціями”.

– Україні доведеться відновлювати ділову довіру та залучати більше капіталу з-за кордону. Україні доведеться підвищувати рівень життя своїх громадян. І Україна просуватиметься на шляху до Європейського Союзу. Виклики величезні, безперечно, але вони не є непереборними. Україна може вийти з цієї війни на шлях до сильнішої та сучаснішої країни з модернізованою судовою системою, з сильнішими інститутами, із солідним послужним списком у боротьбі з корупцією. Але також і з більш екологічною, більш цифровою та стійкішою економікою, – переконана фон дер Ляєн.

Вона також анонсувала проведення “після літа” міжнародної конференції у сфері відновлення. За словами глави Єврокомісії, це її спільна ініціатива з міжнародними партнерами й канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

– Ми організуємо міжнародну конференцію високого рівня після літа. Ми хочемо зібрати разом блискучі уми та провідних світових експертів у сфері реконструкції, – заявила фон дер Ляєн, додавши, що подібний захід ніколи раніше не організовувався.

Раніше Урсула фон дер Ляєн розповідала, що в Євросоюзі вже працюють над планом післявоєнної відбудови України. Інвестиції у відбудову будуть пов’язані з реалізацією реформ у нашій державі.