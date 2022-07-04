Липень, 04 в 20:01

Постачання російської сирої нафти до Азії падає навіть попри те, що потоки перенаправляються на чорноморський термінал країни, щоб скоротити відстань до Індії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Вантажі, що прямують до Азії, зменшилися більш ніж на 15% як за тиждень, так і за чотири тижні.

Країни Азії, насамперед Китай та Індія, наразі отримують більше половини всієї сирої нафти, що постачається з Росії, але ця частка також зменшується.

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За останні чотири тижні потоки до Азії становили 52% загального морського експорту Росії. Ця цифра охоплює обсяги танкерів, що прямують з портів Балтійського і Чорного морів до Суецького каналу.

Постачання до Китаю становили в середньому 887 тис. барелів на день за останні чотири тижні, а до Індії – 641 тис. барелів на день. Однак Bloomberg пише, що ці цифри зростуть, коли стануть відомі пункти призначення приблизно 180 тис. барелів сирої нафти на день на танкерах.

Наразі постачання російської сирої нафти до азіатських країн, крім Китаю та Індії, практично припинилося, а рідкісні вантажі прямують до Японії та Південної Кореї з тихоокеанських терміналів.

Росія вже втратила майже дві третини свого ринку сирої морської нафти в Північній Європі, а до заборони ЄС на імпорт російської нафти ще залишилося п’ять місяців. Обсяг, який він доставляє туди, стабілізувався в діапазоні від 400 тис. до 450 тис. барелів на день з кінця квітня. Більша частина цього потрапляє в резервуари для зберігання в Роттердамі в Нідерландах.

Водночас агентство пише, що постачання російської сирої нафти в Середземне море різко зросло після повномасштабного вторгнення в Україну і залишається на рівні близько 750 тис. барелів на день в середньому за останні чотири тижні.

Завод ISAB ЛУКОЙЛу на італійському острові Сицилія є ключовим покупцем російської нафти. Зазначається, що Туреччина також збільшила закупівлі. Поки залишається незрозумілим, що робитиме завод ISAB, коли в грудні набуде чинності заборона ЄС на перевезення російської нафти морськими шляхами.

До того часу, за відсутності юридичних перешкод для закупівель нафти з РФ і незначної кількості альтернатив російській сировині, постачання навряд чи сильно скоротяться, підсумовує Bloomberg.