Посол України у Німеччині Мельник невдовзі може залишити свою посаду – Bild

Липень, 04 в 19:19

Посол України в Німеччині Андрій Мельник може незабаром залишити свою посаду. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild з посиланням на кілька джерел в українській столиці.

Повідомляється, що дипломат може незабаром повернутися до Києва та перейти на роботу у Міністерство закордонних справ.

— Цю пропозицію Міністерство внесло президенту України. У Києві дуже цінують Андрія Мельника за його роботу, – повідомив представник українського уряду у коментарі Bild.

Джерела повідомляють, що переїзд із Берліна може відбутися до осені. Також представник уряду у коментарі Bild підкреслив, що переїзд посла з Берліна в Київ не сприйматимуть як звільнення.

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Таблоїд припускає, що Мельник міг би стати заступником міністра закордонних справ.

У МЗС України поки не коментували журналістам цю інформацію.

Андрій Мельник обійняв посаду посла України у Німеччині у грудні 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він різко критикував уряд Німеччини та канцлера Олафа Шольца за неквапливі рішення та затримки з постачанням озброєння в Україну.