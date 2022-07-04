США не підштовхуватимуть Україну до переговорів з Росією – Кірбі

Липень, 04 в 0:39

Сполучені Штати Америки не підштовхуватимуть Україну до переговорів з країною-агресором Росією. Президент Володимир Зеленський має визначати, коли та на яких умовах відбудеться перемога України у повномасштабній війні, розпочатій РФ. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

-США продовжують підтримувати Україну, і ми це робимо. Президент Зеленський може визначати, як відбудеться перемога, коли та на яких умовах. Ми переконані, що Україна зможе досягти успіхів на полі бою, щоб він міг досягти успіху за столом. Але навіть президент Зеленський вам скаже, що зараз не час для таких дискусій, – вважає Кірбі.

Роль США не полягає в тому, щоб підштовхувати Україну до переговорів з Росією, навіть якщо адміністрація президента Джо Байдена вважає, що це буде правильним рішенням, переконаний Кірбі.

За його словами, президент України Володимир Зеленський вирішуватиме, чи потрібно врегулювати ситуацію шляхом переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним і Кремлем.