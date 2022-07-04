Липень, 04 в 1:00

Нове розслідування журналістів американського видання The New York Times показало, що з восьми млн матеріалів про Україну, зібраних з понад 8 тис. російських веб-сайтів з 2014 року, згадки про “нацизм” збільшилися до рекордно високого рівня у день, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами дослідниці дезінформації Північно-східного університету США Лариси Дорошенко, найімовірніше за допомогою цієї стратегії Кремль хотів вигаданими причинами виправдати повномасштабний напад на Україну.

– Це допомогло б пояснити, чому вони створюють нову “країну” в певному сенсі. Попередній уряд був “нацистським”, тому його потрібно було замінити, – сказала вона.

За даними видання, з 2014 року згадки про “нацизм” були відносно постійними протягом восьми років, а потім різко зросли до безпрецедентного рівня 24 лютого 2022 року.

Зараз дивляться

– У новинах неправдиво стверджується, що начебто українські “нацисти” використовують некомбатантів як живий щит, вбивають мирних українців і планують геноцид росіян, — йдеться в повідомленні.

Некомбатанти – це люди, які входять до складу армії якоїсь країни та надають їй допомогу, але безпосередньої участі у воєнних діях не беруть.

Дані, надані оборонною аналітичною компанією Semantic Visions, включають основні російські державні ЗМІ, веб-сайти та блоги. На думку журналістів, це проливає світло на спроби Росії виправдати повномасштабний напад та внутрішньо підтримувати війну, пишучи брехню про Україну.