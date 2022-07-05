Австралія на рік скасувала мита на український імпорт

Липень, 05 в 14:12

Уряд Австралії ухвалив рішення скасувати на рік мита на імпорт з України.

Цей захід набуває чинності відсьогодні. Про це йдеться у заяві міністра торгівлі й туризму країни Дона Фаррелла.

— Такий крок слідує за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Велика Британія, — сказав він.

За словами Фаррелла, у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн.

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Він зазначив, що рішення уряду передбачає зниження мит з 5% до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. Але акцизні збори на паливо, алкогольні та тютюнові вироби залишаться чинними.

— Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин, – йдеться у заяві.

У 2021 році український імпорт до Австралії становив близько 122 млн австралійських доларів ($83 млн). Цей захід передбачає зниження тарифів з 5% до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні.

В уряді Австралії наголошують, що вони засуджують односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти народу України. Це рішення демонструє відданість Канберри підтримці економіки України, оскільки вона має справу з триваючими руйнівними наслідками вторгнення Росії.

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Джерело: Уряд Австралії