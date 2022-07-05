Десятки поранених та 6 загиблих: заарештували підозрюваного у стрільбі на параді в Чикаго

Липень, 05 в 9:57

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у стрільбі та вбивстві шести людей на параді в Гайленд-парку в Чикаго на День незалежності.

Про це повідомляє чиказьке видання Chicago Suntimes.

Повідомляється, що чоловік стріляв у натовп із гвинтівки, перебуваючи на даху. Десятки учасників параду дістали поранення. Зазначається, що це один із найстрашніших масових розстрілів в історії Іллінойсу.

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Поліція Гайленд-Парку повідомила, що “особу, яка представляє інтерес (його ім’я Роберт Крімо III, йому 22 роки), взяли під варту на шосе на Вестлі-роуд у Лейк-Форест”. Підозрюваного заарештували після короткої погоні та доставили до департаменту.

У поліції поки що не назвали мотивів підозрюваного. Тільки зазначили, що стрілець був дуже обережним, і його дуже важко було виявити.

Коронер округу Лейк Дженніфер Банек повідомила, що на місці події загинуло п’ятеро людей, усі дорослі, а ще одна померла в лікарні. Вік шостої жертви не повідомляється.

Десятки поранених госпіталізували до лікарень Гайленд-Парк, Лейк-Форест та Еванстон. У переважної більшості вогнепальні поранення і травми внаслідок хаосу на параді.

Вік постраждалих віком від 8 до 85 років.