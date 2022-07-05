Липень, 05 в 19:59

Російські війська та техніка частково залишили військову базу Алакуртті в Мурманській області, що межує з фінським кордоном.

Як пише видання Yle, ймовірно, відведені від кордонів Фінляндії війська РФ будуть перекинуті на війну в Україну.

Йдеться про 80 арктичну мотострілецьку бригаду, яка базується в Алакуртті та налічує 2,1 тис. військовослужбовців.

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Офіційно з боку російської влади чи оборонних відомств про перекидання військ чи техніки не повідомлялось.

При цьому супутникові знімки, які були зроблені 13 і 24 травня, свідчать про те, що у військовій частині значно зменшилась кількість техніки, зокрема танків, тягачів МТ-ЛБ і САУ Гвоздика.

Видання зазначає, що військову частину на кордоні з Фінляндією залишили сотні одиниць техніки.

Фінський військовий експерт Марко Еклунд стверджує, що разом із технікою щонайменше третина, або навіть майже половина з приблизно 2 тис. солдатів, покинули базу одночасно.

– Дуже ймовірно, що їх відправили потягом в Україну, – каже військовий експерт Марко Еклунд.

При цьому видання зазначає, що йдеться, скоріш за все, про 800 військових РФ.

Видання зазначає, що російську військову базу в Алакуртті, з-поміж техніки, найбільше залишило саме транспортних засобів.

Нагадаємо, 5 липня представниками Фінляндії та Швеції були підписані протоколи для вступу країн в НАТО. Новими членами ці дві країни зможуть стати після того, як усі парламенти країн-членів Альянсу ратифікують протоколи. Тоді НАТО визначатиме дату, щодо офіційного членства північноєвропейських країн.

Джерело: YLE