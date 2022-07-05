У Латвії пропонують запровадити обов’язкову службу в армії

Липень, 05 в 19:38

У Латвії глава Міноборони Артіс Пабрікс запропонував запровадити загальну військову службу. Він зазначив, що нинішня система “себе вичерпала”.

Планується, що загальна військова служба запроваджуватиметься поетапно протягом п’яти років. Перший етап впровадження почнеться з 1 січня 2023 року, на якому латвійцям пропонують добровільно подати заявки.

За словами Пабрікса, в перший рік можуть призвати близько 1 тис. осіб. Зараз дивляться

Набір планується проводити двічі на рік – 1 січня та 1 липня. Призовникам запропонують чотири види служби – загальну військову службу, службу в Земессардзе (Національна гвардія Латвії. – Ред.) протягом п’яти років (20 днів на рік), курс командира загону та альтернативну службу.

Передбачається, що тривалість обов’язкової військової служби становитиме 11 місяців. Щоб вступити на загальну військову службу, чоловік має бути віком від 18 до 27 років. Жінки матимуть змогу подати заявку добровільно.

Також планується, що призовники отримуватимуть компенсації у розмірі €400 на щоденні витрати. Держава сплатить витрати на харчування та проживання у казармі, для призовників буде доступна і спортивна інфраструктура. Призовникам буде призначено відпустку терміном на один місяць, та можливість приїжджати додому на вихідні.

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Джерело: TVNET.lv, M!X News