Липень, 05 в 13:38

На курорті Мармариса відпочивальників налякала велика риба, оскільки вони подумали, що то акула. Люди її прогнали за допомогою граблів.

Про це повідомляє турецьке видання ABC Gazetesi.

Риба, яка запливла до людей на глибину 1,50 метра, спочатку не привернула уваги. Але потім хтось закричав “там акула”. Один із плавців ударив рибу по голові спеціальними граблями й вона попливла геть.

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Пізніше викладач університету доктор Ясін Ілемін у своєму акаунті в соціальній мережі написав, що істота не була акулою.

– Ця тварина не акула! Середземноморського марліна (Tetrapturus belone) часто плутають з акулою через його спинний плавець. Кожен спинний плавець видно на поверхні моря, – зазначив він.

Зазначається, що плавник виду піщаної акули (Carcharhinus plumbeus), яка зустрічається в цьому регіоні, більш плаский та трикутний. Марлін середземноморський харчується прибережною рибою, а його спинний плавець тонший і розташований ближче до голови.

У п’ятницю, 1 липня, у єгипетському місті Хургада акула напала на жінку. Туристку витягли з води без руки та ноги, внаслідок отриманих травм вона померла.

Згодом стало відомо, що ще дві жінки зазнали нападу акули під час купання в районі Сахл-Хашиш на південь від Хургади.

Фото: ABC Gazetesi