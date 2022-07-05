Липень, 05 в 17:29

Українка Марина В’язовська стала лауреаткою найпрестижнішої математичної нагороди – медалі Філдса, яку вручають раз на чотири роки.

Філдсівську премію ще називають Нобелівською премією для математиків.

Українка отримала нагороду за розв’язання задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі.

Зараз дивляться

В’язовська зробила внесок і у розв’язок пов’язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур’є.

Нагороду їй вручили під час Міжнародного конгресу математиків у Гельсінкі. Ця конференція організовується Міжнародною математичною спілкою кожні чотири роки у зв’язку з врученням медалі Філдса.

37-річна В’язовська, що народилася у Києві, стала лише другою жінкою в історії, яку удостоїли найпрестижнішої нагороди, яку вручають математикам до 40 років.

За рішенням Міжнародної математичної спілки володарями премії також стали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард та американець Джун Хео. На премію В’язовську номінувала Федеральна політехнічна школа Лозанни.

Марина В’язовська – випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наразі вона живе у Лозанні та працює у Федеральній політехнічній школі.