Виділення Україні €1 млрд: коли відбудеться голосування Європарламенту

Липень, 05 в 14:57

Європейський парламент голосуватиме 7 липня щодо пропозиції Єврокомісії про виділення €1 млрд першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося 5 липня у межах пленарного засідання Європарламенту. Депутати голосували простим підняттям рук.

До порядку денного також за терміновою процедурою були включені тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною у зв’язку із вторгненням Росії в Україну, та виявлення порушень обмежувальних заходів ЄС як злочинів, передбачених статтею 83(1) Договору про функціонування ЄС.

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Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня.

Після голосування Європарламенту рішення про виділення €1 млрд має бути затверджено Європейською радою.

Напередодні, 4 липня, у швейцарському Лугано, під час міжнародної конференції високого рівня з відновлення України, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі €1 млрд надійде вже до початку літніх канікул.