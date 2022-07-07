Липень, 06 в 23:46

Болгарія заблокувала фінансовий переказ до посольства Росії майже одного мільйона доларів.

Про це повідомив болгарський міністр фінансів Асен Василев у розмові з журналістами.

Він зазначив, що фінансування російського посольства було заблоковано через санкції ЄС проти РФ.

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Йдеться про блокування банківського переказу на суму близько $890 тис. до посольства РФ.

– Цей банківський переказ до російського посольства безпосередньо підпадає під санкції Європейської комісії. Заморожених банківських рахунків немає, – сказав Асен Василєв.

Він додав, що посольство Росії раніше просило частково скасувати обмеження, оскільки кошти необхідні для виплат зарплати працівникам.

Міністр Васильєв додав, що болгарський уряд наразі веде переговори з Євросоюзом про подібні винятки, щоб переказ коштів був дозволений.

Нагадаємо, черговий виток напруженості між РФ із Болгарією розпочався після того, як у липні прем’єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков оголосив про висилку 70 російських дипломатичних співробітників за звинуваченням у шпигунстві.