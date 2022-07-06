Липень, 06 в 20:46

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба поставив під сумнів швидкий прорив у переговорах щодо розблокування експорту зерна із чорноморських портів країни.

Він заявив, що на переговорах між Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН необхідно опрацювати низку матеріально-технічних деталей, хоча “вийти з глухого кута буде важко”.

Bloomberg пише, що слова Кулеби різко контрастують із заявою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана журналістам у вівторок, який сказав, що угода може бути досягнута від тижня до 10 днів.

Зараз дивляться

— Ми всього за кілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші. Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що угода відбудеться наступного тижня, — сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що переговори, які ведуться на рівні урядових відомств, зосереджені на обговоренні маршрутів доставки та механізмів безпеки вантажних суден.

За його словами, учасники переговорів ще не досягли згоди щодо захисту Одеси від нападу Росії, а також іноземних патрулів, які охороняють невійськові вантажі.

Кулеба скептично ставиться до того, що Москва нібито готова дійти згоди, оскільки блокада дає їй важелі впливу на Україну.

— Вони не хочуть знімати цю мертву хватку з нашої економіки, тому й затягують із цим, – сказав Кулеба.

Через морську блокаду Росії Україна не може вивезти з портів близько 23,5 млн тонн зернових.