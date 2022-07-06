Липень, 06 в 17:52

Сполучене Королівство переправить до Польщі роту британських танків Challenger, щоб посилити східні кордони НАТО.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Цього тижня до Польщі прибуває рота британських танків Challenger у складі союзних сил посилення, які підтримують сили Великобританії, які вже присутні на нашій території, – повідомив він.

Маріуш Блащак додав, що це ще одне переконливе свідчення британської підтримки східного флангу.

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Наприкінці травня міністр Блащак підписав лист-запит, згідно з яким Польща хоче купити у Сполучених Штатів близько 500 американських високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, у концепції країн НАТО, яка була опублікована наприкінці червня за підсумками саміту країн Альянсу в Мадриді, Росія названа “найбільш значущою та прямою загрозою безпеці держав-членів НАТО, а також миру та стабільності євроатлантичного регіону”.

Джерело: Mariusz Blaszczak

Фото: Mariusz Blaszczak