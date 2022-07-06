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Швейцарія проти конфіскації активів РФ на користь України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Швейцарія
Фото: Depositphotos

Захист прав власності є фундаментальним у ліберальній демократії, тому пропозиції щодо конфіскації російських активів на $500 млрд для фінансування відновлення України створять небезпечний прецедент і потребуватимуть конкретного правового обґрунтування. Про це заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс за підсумками дводенної конференції в Лугано.

– Право власності є основоположним правом, правом людини. Ви повинні забезпечити захист громадян від влади. Це те, що ми називаємо ліберальною демократією, – наголосив політик.

На його думку, було правомірно заморозити активи, щоб з’ясувати їхній зв’язок із війною чи скоєним злочином, але також слід враховувати принцип пропорційності згідно з міжнародним правом.

Швейцарія – країна, де діють суворі закони про захист банківської таємниці, тому тут не в захваті від захоплення приватної власності в політичних цілях.

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У квітні Державний секретаріат з економічних питань (SECO) оголосив, що заморозив 9,7 млрд швейцарських франків ($9,99 млрд) російських активів, але з того часу частину цих грошей було вивільнено.

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Джерело: The Guardian
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