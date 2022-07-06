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У США випустили монету, присвячену захисникам Зміїного

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
У США випустили монету, присвячену захисникам Зміїного

Сувенірний магазин Білого дому випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний.

У такий спосіб у США вирішили “вшанувати український опір російському вторгненню”. Вартість колекційної монети становить $100.

Зараз можна оформити попереднє замовлення з відправленням від 30 вересня 2022 року. Доставка в Україну та всі країни НАТО безкоштовна.

Зараз дивляться

Кожна монета матиме сертифікат з номером видання та оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

Зазначається, що 20% усіх прибутків від цього продажу буде спрямовано українським жінкам і дітям через магазин подарунків Білого дому.

Нагадаємо, що це не перша монета, яку в США присвятили Україні. Раніше там випустили монети номіналами $1, на яких зобразили жінку з синьо-жовтим прапором. Цей образ символізує свободу, за яку бореться Україна.

Фото: The White House Gift Shop

Джерело: The White House Gift Shop

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