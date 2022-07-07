Липень, 07 в 19:32

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. Цьому кроку передувала низка звільнень в британському уряді.

Менш ніж три роки тому Джонсон привів консерваторів до найбільшої перемоги на парламентських виборах з 1987 року. Чому ж тепер він іде у відставку, втратив підтримку своїх депутатів та членів уряду – розбиралися журналісти ВВС.

Вони навели п’ять ключових причин, які призвели до відставки Бориса Джонсона:

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1. Справа Кріса Пінчера. Як зазначають журналісти, вона стала останнім ударом по прем’єрському кріслу Джонсона.

Йдеться про скандал довкола члена уряду Кріса Пінчера, який відповідав за присутність та голосування консерваторів у парламенті. Пінчера звинуватили в сексуальних домаганнях до двох чоловіків. Інцидент трапився 29 червня. Зазначалося, що Пінчер у нетверезому стані непристойно чіплявся до чоловіків на вечірці в елітному лондонському клубі Карлтон.

Сам фігурант скандалу заявив, що “занадто багато випив” і “зганьбився”, та подав у відставку.

Цей скандал викликав шквал інших подібних звинувачень, деякі з яких датуються роками. З’ясувалося, що в 2019 році стосовно Пінчера вже проводилося розслідування.

Консерваторів обурив той факт, що Джонсон призначав Пінчера на партійні та урядові посади, всупереч звинуваченням у домаганнях та внутрішньому розслідуванню.

Спочатку на Даунінг-стріт запевняли, що Джонсон не знав про “конкретні звинувачення” щодо Пінчера. Згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що прем’єр таки був обізнаний щодо цього. І хоча Джонсон публічно вибачався за це, скандал запустив серію відставок в його уряді.

2. Участь у вечірках, попри Covid-обмеження (так званий Partygate – “паті-гейт”).

У квітні цього року Бориса Джонсона оштрафували за порушення правил самоізоляції під час карантину. Йдеться про відвідування вечірки у червні 2020 року, присвяченій його дню народження. На той момент у Британії діяли загальнонаціональні коронавірусні обмеження.

Джонсон також вибачився за відвідування ще однієї вечірки в саду на Даунінг-стріт під час першого локдауну.

На тлі цього скандалу в червні 2022 року у парламенті Британії спробували оголосити Джонсону вотум недовіри. Проте голосів за його відставку тоді було недостатньо, і він залишився на посаді, отримавши вотум довіри ще на рік.

3. Здорожчання вартості життя і підвищення податків.

Як зазначається в статті ВВС, цього року у Великій Британії різко зросла інфляція – до нинішніх 9,1%.

Багато причин здорожчання вартості життя не залежали від Джонсона. Зокрема, повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на нафту та вартості продуктів харчування.

І хоча британський уряд здійснив деякі кроки, наприклад, знизив мито на пальне на 5 пенсів за літр, він також підвищив податки у квітні.

В уряді пояснювали подальше зростання податків необхідністю покрити витрати на охорону здоров’я та соціальну допомогу.

Через такий крок уряд, зокрема, критикували лейбористи.

– У розпал найгіршої за останні десятиліття кризи вартості життя уряд вирішив підвищити податки, – заявив у квітні лідер лейбористів Кір Стармер.

4. Ситуація довкола Оуена Патерсона.

У жовтні 2021 року комітет Палати громад (нижньої палати британського парламенту) рекомендував відсторонити на 30 днів тодішнього депутата-консерватора Оуена Патерсона.

Його звинуватили в порушенні правил лобіювання. У комітеті наполягали, що Патерсон здійснював лобіювання на користь компаній, які йому за це платили.

Водночас консерватори на чолі з Джонсоном тоді проголосували за призупинення відсторонення Патерсона. Вони створили новий комітет, щоб перевірити, як проводилися розслідування. Після скандалу Патерсон таки подав у відставку, а Джонсон визнав свою неправоту.

5. Брак ідей.

Як наголошують журналісти ВВС, Джонсон домігся парламентської більшості для консерваторів завдяки чіткій політиці “Довести Brexit до завершення”.

Проте відтоді на його адресу лунала критика, що на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем’єра, “не вистачало фокусу та ідей”.

Зокрема, колишній головний радник Джонсона, а нині критик Домінік Каммінгс неодноразово звинувачував очільника уряду в тому, що той “хитається від однієї позиції до іншої”. Інші критики піддавали сумніву філософію Джонсона.

А в червні депутат-консерватор Джеремі Гант звинуватив прем’єра у відсутності “чесності, компетентності та візії”.

Як відомо, Борис Джонсон залишатиметься на посаді прем’єр-міністра та лідера Консервативної партії, доки не буде обрано нове керівництво. Він також запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну під час війни за будь-яких обставин.

Можливим наступником Бориса Джонсона називають нинішнього міністра оборони Британії Бена Воллеса. Що про нього відомо – читайте в матеріалі.