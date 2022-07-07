Липень, 07 в 14:29

Банківський курс гривні у Польщі майже не змінився і становить приблизно 0,1299 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати 12,99 злотих (за середнім банківським курсом) або 16,02 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками:

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курс за карткою Mastercard – 15,78 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,47 польських злотих за 100 грн.

Фото: Мінфін

Долар у польських банках продовжує дорожчати і в середньому становить 4,5714 польських злотих за $1. Обмінявши $100, можна отримати приблизно 457,14 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками:

курс за карткою Mastercard – 461,63 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 452,47 злотих за $100.

Фото: Мінфін

Євро також здорожчав і станом на 7 липня становить 4,6494 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 464,94 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками:

курс за карткою Mastercard – 469,08 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 463,01 злотих за €100.

Фото: Мінфін