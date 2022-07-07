Липень, 07 в 10:45

Говорити про можливу відставку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і списувати його з політичного рахунку зарано.

Таку думку в ефірі телемарафону Freedom висловив політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що Джонсон все ще спробує поборотися за цю посаду, до якої він дуже довго йшов.

– Для України – це важливий гравець. Навіть сама перебудова британського кабінету міністрів – це час, який ми не можемо втрачати. Тому ми би дуже хотіли, щоб ця криза не вплинула на нашу країну. Але Британія завжди пропонувала і пропонує Україні двопартійну підтримку. Незалежно від того, чи буде інший Кабмін або вибори, для України це все одно час. А для нас дуже важливо не втрачати його, особливо з такими ключовими союзниками, як Борис Джонсон, – пояснив він.

Зараз дивляться

Микола Давидюк додав, що, на його думку, навіть у разі відставки Джонсона та його уряду Україна залишиться надійним другом і партнером Великої Британії.

Нагадаємо, у британському уряді прем’єра Бориса Джонсона почалася “зростаюча хвиля” відставок. Видання BBC пише, що це відбувається на знак протесту проти його керівництва.

Сам Борис Джонсон відмовився йти у відставку після масового звільнення з посад членів його уряду, які вмовляли його залишити крісло очільника уряду.