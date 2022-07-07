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Кличуть на борщ і пропонують кабінет в ОП: реакція українців на відставку Джонсона

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський і Джонсон
Фото: Getty Images

Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Реакція користувачів соціальних мереж була однозначною – Джонсон завжди залишатиметься другом України. Дехто вже пропонує йому надати громадянство та обійняти посаду прем’єр-міністра України.

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Користувачі соцмереж жартують, що Джонсону вже потрібно звільнити окремий кабінет в Офісі президента. Якщо ж говорити серйозніше, то українці вдячні йому особисто за значну допомогу Україні у непрості часи.

Судячи з реакції українців, Джонсон точно не залишиться голодним після відставки. Йому вже пообіцяли, що нагодують борщем з пампушками та смаженими кабачками. Найімовірніше, домашню смакоту, приготовану вдячними українцями, він ще не коштував. А дехто йому вже й збирається надати квартиру в Києві.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Борис Джонсон – це справжній друг України. А українці впевнені, що йому завжди будуть раді у нашій країні, та запрошують у гості.

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