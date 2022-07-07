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Облаштовують військову базу: Білорусь передала під контроль РФ аеродром Зябрівка

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Білорусь передала аеродром Зябрівка під повний контроль Росії. Зараз там тривають заходи щодо облаштування російської військової бази.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу 7 червня.

– Білорусь передала під повний контроль РФ аеродром Зябрівка, де тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. На території аеродрому наразі знаходяться ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М та дивізіон С-400 Тріумф ЗС РФ, – зазначив він.

За словами Громова, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер у ЗС Республіки Білорусь проводяться підготовчі заходи щодо прийому певного озброєння.

Зараз дивляться
аеродром Зябрівка

Фото: Google maps

Він розповів, що у пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади, це на 60 км південно-східніше Мінська, розпочато будівництво ангарів. Протягом наступного місяця заплановано відрядження військовослужбовців Білорусі на навчання до Військово-космічної академії у Росії.

Водночас Громов наголосив, що ймовірність самостійного, окремого від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України залишається низькою.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з боку Білорусі зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів. 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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