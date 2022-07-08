Липень, 07 в 22:10

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном у Києві. Зокрема, вони обговорили деталі планів майбутніх операцій.

– Було надзвичайно приємно приймати в Україні начальника штабу оборони Британії Тоні Радакіна. Цей візит є потужним сигналом підтримки Збройних сил України у боротьбі з російським агресором, – переконаний Залужний.

За його словами, під час зустрічі вони плідно попрацювали на пункті управління та обговорили можливі плани майбутніх операцій. Залужний подякував Радакіну та Британії за непохитну допомогу Україні.

– Для мене честь відвідати Київ і зустрітися з українським генералом Залужним. Я сповнений захоплення Збройними силами України, їхньою мужністю, стійкістю, винахідливістю у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії, – наголосив начальник штабу оборони Британії.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ