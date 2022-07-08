Липень, 07 в 23:02

Велика Британія продовжить підтримувати Україну після відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

– Борис Джонсон під час цієї війни проявив себе як людина смілива, яка не боїться брати на себе ризики. Згадати хоча б його візит в Україну у квітні. Він така персона, яку замінити дуже складно, – зазначив він.

Однак міністр переконаний, що хто б не був прем’єр-міністром Великої Британії, політика і підтримка щодо України залишиться незмінною.

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– Ми співпрацюватимемо з ними, і вони надаватимуть нам допомогу, – додав Кулеба.

Очільник МЗС також нагадав, що президент Володимир Зеленський 7 липня мав телефонну розмову з Джонсоном. Він підтвердив, що певний час ще буде прем’єр-міністром.

Також вони обговорили конкретні питання щодо підтримки України. Кулеба зауважив, що попри політичну турбулентність Джонсон залишається сфокусованим на практичній підтримці у цей час.

Нагадаємо, що 7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що йде у відставку. Також він залишає посаду лідера Консервативної партії. Він запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну за будь-яких обставин та виконає всі свої обіцянки.