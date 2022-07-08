Липень, 08 в 13:19

У п’ятницю, 8 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі здешевшали бензин марки А-95 та дизельне паливо. Водночас вартість автогазу за добу не змінилася.

Літр бензину А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 7,57 злотих/літр (47,3 грн за курсом Національного банку України станом на 8 липня). Напередодні його вартість становила 7,60 злотих/літр.

Водночас середня вартість бензину марки А-98 за добу не змінилася і становить 8,11 злотих/літр (50,6 грн за курсом НБУ).

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Знизилися і середні ціни на дизпаливо – до 7,61 злотих/літр (47,5 грн), проти 7,64 злотих/літр днем раніше.

Здешевшав і преміальний дизель: сьогодні на польських АЗС його можна в середньому придбати за 7,72 злотих/літр (48,2 грн). Напередодні це пальне коштувало 7,78 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) залишається тією ж, що і днем раніше: 3,38 злотих/літр (21,1 грн).

Середні ціни на пальне в Польщі варіюються, залежно від воєводства. Так, бензин марки А-95 сьогодні найдешевше коштує в Підляському воєводстві (7,18 злотих/літр, або 44,8 грн), а найдорожче – в Куявсько-Поморському воєводстві (7,78 злотих/літр, або 48,6 грн).

Ціни на бензин марки А-98 варіюються від 7,71 злотих/літр (48,1 грн) у Любуському воєводстві до 8,47 злотих/літр (52,9 грн) у Лодзинському воєводстві.

Середні ціни на дизпаливо найнижчі у Великопольському воєводстві (7,39 злотих/літр, або 46,1 грн), а найвищі – у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,88 злотих/літр, або 49,2 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на бензин А-95 та дизельне пальне в Україні 8 липня підскочили на кілька копійок.

Наприклад, середня вартість бензину А-95 складає 50,61 грн за літр (+0,08 коп.), а середня ціна дизпалива – 56,44 (+0,04 коп.).

Вартість бензину A-92 залишається без змін.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl