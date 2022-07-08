У Японії стріляли в колишнього прем’єр-міністра
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Уранці 8 липня стріляли в колишнього прем’єр-міністра Японії Абе Сіндзо.
Збройний напад стався на вулиці в префектурі Нара, коли експрем’єр виголошував промову.
Джерела із Ліберально-демократичної партії, що наближені до Абе Сіндзо, заявляють, що колишній очільник японського уряду дістав вогнепальне поранення в груди.
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За попередньою інформацією, стріляли в Абе Сіндзо зі спини. Пострілів було два.
Нині Абе Сіндзо перебуває в лікарні.
Місцеві видання повідомляють про затримання підозрюваного. Це 41-річний житель Нари.
Джерело: NHK