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У Японії стріляли в колишнього прем’єр-міністра

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Сіндзо Абе
Фото: Dreamstime

Уранці 8 липня стріляли в колишнього прем’єр-міністра Японії Абе Сіндзо.

Збройний напад стався на вулиці в префектурі Нара, коли експрем’єр виголошував промову.

Джерела із Ліберально-демократичної партії, що наближені до Абе Сіндзо, заявляють, що колишній очільник японського уряду дістав вогнепальне поранення в груди.

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За попередньою інформацією, стріляли в Абе Сіндзо зі спини. Пострілів було два.

Нині Абе Сіндзо перебуває в лікарні.

Місцеві видання повідомляють про затримання підозрюваного. Це 41-річний житель Нари.

Джерело: NHK

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