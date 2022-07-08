В Естонії сформували нову коаліцію, а Каллас заявила, що йде з посади прем’єра

Липень, 08 в 20:37

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердила, що йде у відставку зі своєї посади.

Видання Delfi пише, що її відставка була умовою входження партії Isamaa в коаліцію. Водночас сама Каллас, яка очолює Партію реформ, заперечує це.

Вона сказала, що під час переговорів сама запропонувала скласти повноваження в разі досягнення домовленості про коаліцію.

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— Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення, – зазначила вона.

Каллас додала, що вона з партнерами з коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликати Рійгікогу (Однопалатний законодавчий представницький орган Естонії. – Ред.) наразі буде складно, оскільки вже почалися літні канікули.

Сьогодні, 8 липня, Партія реформ, партія Isamaa та Соціал-демократична партія Естонії досягли угоди про формування правлячої коаліції.

Представники трьох партій заявили, що мета нової коаліції – підвищити економічну безпеку Естонії, надати людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін та перейти на освіту естонською мовою в дитячих садках, а також в першому і четвертому класах.