Вбивство Сіндзо Абе: нападник розповів про мотив

Липень, 08 в 16:14

Японська поліція повідомила, що чоловік, який сьогодні, 8 липня, застрелив колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, мав у своєму будинку арсенал саморобних пістолетів і вибухівки.

67-річного Абе застрелили близько 11.30 ранку за місцевим часом у японському місті Нара, коли він виголошував передвиборчу промову напередодні виборів у неділю.

Експрем’єра терміново доставили до лікарні з пораненнями серця та шиї, де він помер від величезної крововтрати.

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Чоловіком, який двічі вистрілив в Абе, виявився 41-річний Тецуя Ямагамі. Знаряддям зброї стала саморобна рушниця, зроблена з двох шматків труби, прикріплених до дерев’яної дошки, з рукояткою та електронним механізмом стрільби, встановленим під ним. Наразі невідомо, які боєприпаси або порох він використав.

Детективи, які провели обшук у його будинку, зазначили, що знайшли кілька “ймовірних вибухівок”. Ямагамі також сказав поліції, що виготовив декілька пістолетів, володіння якими в Японії заборонено.

Щодо Тецуя Ямагамі відомо, що він є ветераном сил оборони країни та служив на флоті з 2002 до 2005 року.

Він сказав поліції, що хотів убити Абе, тому що був “розчарований” колишнім прем’єром, хоча наполягає, що образа не була пов’язана з його політикою.

Нинішній прем’єр-міністр Фуміо Кісіда назвав стрілянину нападом на “основу демократії”, описавши її як “огидну”, “варварську та зловмисну” й “абсолютно непробачну”.

— Я хотів би використати найбільш жорсткі слова, щоб засудити цей вчинок, – додав він.

Експрем’єр Сіндзо Абе був помітною фігурою в японській політиці. Він відбув два терміни на посаді прем’єра: з 2006 до 2007 року, а потім знову з 2012 року до подачі у відставку за станом здоров’я у 2020 році.

ЗМІ зазначають, що Абе залишався надзвичайно впливовим у Ліберально-демократичній партії навіть після закінчення повноважень. До Нари він приїхав, щоб підтримати місцевого кандидата перед виборами у неділю.

Сіндзо Абе помер за кілька годин після нападу на нього. Після того, як Абе ушпиталили, співробітник місцевої служби з надзвичайних ситуацій повідомляв, що він не виявляв ознак життя.