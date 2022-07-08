Замість Бориса Джонсона: коли планують обрати нового прем’єр-міністра Великої Британії

Липень, 08 в 10:06

Вже на початку вересня у Консервативній партії планують обрати нового прем’єр-міністра Великої Британії замість Бориса Джонсона. На той час Палата громад повернеться з літніх канікул.

Заява про відставку Бориса Джонсона спровокувала внутрішній конкурс щодо обрання нового лідера партії, якого призначить прем’єр-міністром королева.

Конкурс проходитиме у два етапи. У першому депутати-консерватори скоротять довгий список кандидатів до двох. Після цього відбудеться кампанія серед 100 тис. членів партії у всій країні, яка визначить наступного лідера.

Зараз дивляться

Старші члени Комітету 1922 року планують закінчити парламентський етап конкурсу до оголошення канікул 21 липня.

Декілька кандидатів уже заявили про свій намір балотуватися. Першою була Суелла Браверман, генеральний прокурор, яка виступала за Brexit.

Очікується, що низка кандидатів оголосять про свій намір балотуватися найближчими днями. Серед них можуть бути Ліз Трасс, міністр закордонних справ та канцлер Надім Захаві, колишній канцлер Ріші Сунак, колишній міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, міністр оборони Бен Воллес.

Джерело: FT



Фото: Офіс президента

