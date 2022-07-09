Липень, 09 в 11:57

У суботу, 9 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знову трохи подешевшав бензин марки А-95 та дизпаливо.

Літр бензину А-95 сьогодні в середньому коштує 7,53 злотих (47 грн за курсом Національного банку України станом на 9 липня). Напередодні це пальне можна було придбати за середньою ціною 7,57 злотих/літр.

Водночас вартість бензину марки А-98 за добу не змінилася і становить 8,11 злотих/літр (50,6 грн за курсом НБУ).

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Знизилися ціни і на дизельне паливо: літр на польських АЗС у середньому коштує 7,59 злотих (47,4 грн) проти 7,61 злотих днем раніше.

Преміальний дизель також трохи здешевшав і сьогодні коштує 7,71 злотих/літр (48,1 грн). Напередодні це пальне купували за середньою ціною 7,72 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) залишається тією ж, що і напередодні: 3,38 злотих/літр (21,1 грн).

Залежно від воєводства, ціни на пальне можуть відрізнятися. Зокрема, середня вартість бензину А-95 варіюється від 7,18 злотих/літр (44,8 грн) у Підляському воєводстві до 7,70 злотих/літр (48,1 грн) у Любуському воєводстві.

Бензин марки А-98 найдешевше можна придбати в Подкарпатському воєводстві (за середньою ціною 7,49 злотих/літр, або 46,8 грн), а найдорожче – в Лодзинському воєводстві (8,43 злотих/літр, або 52,6 грн).

Середні ціни на дизпаливо найнижчі в Великопольському воєводстві (7,31 злотих/літр, або 45,6 грн), а найвищі – у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,75 злотих/літр, або 48,4 грн).

Згідно з прогнозом економічного експерта Олексія Лупоносова, протягом липня рівень цін на бензин в Україні не зросте. Вони навіть можуть зменшитися на 5-6%. Крім того, українці зможуть принаймні протягом місяця забути про дефіцит пального.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl