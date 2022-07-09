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Букмекери назвали нового фаворита на посаду прем’єр-міністра Великої Британії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Букмекери назвали нового фаворита на посаду прем’єр-міністра Великої Британії

Букмекери назвали п’ять фаворитів у гонці за крісло прем’єр-міністра Великої Британії.

За прогнозом Oddschecker, найбільше шансів у Ріші Сунак. Йому в спину дихають Пенні Мордаунт, Ліз Трасс, Том Тугендхат та Джеремі Хант.

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Нагадаємо, що Ріші Сунак, Том Тугендхат, Суелла Браверман і Кемі Баденох підтвердили, що балотуватимуться, а Саджид Джавід, Грант Шаппс і Джеремі Хант кажуть, що розглядають можливість балотуватися. Також іншими можливими кандидатами є Пенні Мордаунт та міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Стів Бейкер, Майкл Гоув, Домінік Рааб, Джеймс Клеверлі та Метт Хенкок виключили себе.

9 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії. Саме Воллес був фаворитом букмекерів на посаду наступника Бориса Джонсона.

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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