Липень, 09 в 15:16

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з українськими військовими, які прибули на навчання до Англії.

Він зазначив, що нова програма кількатижневих навчань є “наступним етапом підтримки Збройних сил України в їхній боротьбі проти російської агресії”.

– Використовуючи досвід світового рівня британської армії, ми допоможемо Україні відновити свої сили і посилити опір, оскільки вони захищають суверенітет своєї країни і своє право обирати своє майбутнє, – сказав міністр.

Участь у програмі беруть понад тисяча військовослужбовців. Навчання допоможують солдатам, які практично не мають військового досвіду, здобути навички, необхідні для ефективного ведення бою на передовій.

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Курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польові навички, тактику патрулювання і право збройних конфліктів.

– Уряд швидко закупив автомати АК для програми навчання, а це означає, що українські солдати можуть тренуватися зі зброєю, яку вони будуть використовувати на передовій. Ці зусилля були підтримані валлійською гвардією, яка за 17 днів випробувала понад 2 400 таких гвинтівок, щоб переконатися, що вони готові до початку навчання українців. Велика Британія також подарувала одяг і спорядження для підтримки українських солдатів в їх навчанні і поверненні в Україну, -повідомляться на сайті уряду Великої Британії.

Зазначимо, що проводити підготовку українських військових у Великій Британії запропонував прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Загалом протягом наступних кількох місяців навчання мають пройти до 10 тис. військовослужбовців з України.