Підмішали наркотики зґвалтування: на урядовій вечірці у Німеччині постраждало 8 жінок

Липень, 09 в 23:08

Вісім жінок постраждали на закритій вечірці Соціал-демократичної партії Німеччини за участю її колишнього лідера – канцлера ФРН Олафа Шольца. Один випадок було підтверджено перевіркою.

Це сталося 1 червня на традиційному заході партії, де були присутні депутати та співробітники СДПН у бундестазі та виборчих округах.

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21-річна жінка, яка відвідала вечірку, поскаржилася на погане самопочуття. Вона уточнила, що не вживала на вечірці алкоголю. Приблизно о 21.30 їй стало погано, і в неї запаморочилася голова. Наступного ранку вона не могла згадати події минулого вечора. Постраждалу оглянули у лікарні та викликали поліцію. Було вирішено взяти у неї аналіз крові та провести токсикологічну експертизу.

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– Ми рекомендуємо іншим можливим постраждалим негайно повідомити про те, що сталося до поліції, – заявив лідер парламентської групи СДПН Матіас Мартін членам бундестагу та їхнім співробітникам.

Видання зазначає, що причиною втрати пам’яті серед кількох учасниць вечірки могли стати наркотики зґвалтування. Подібні речовини іноді підмішують жертвам у напої, що робить їх безпорадними. Наступного дня постраждалі можуть не пам’ятати того, що сталося.

Джерело: Tagesspiegel

Фото: Pixabay