Позиція Китаю щодо вторгнення Росії не є нейтральною – Блінкен

Липень, 09 в 22:04

Держсекретар США Ентоні Блінкен не вважає, що Китай поводиться нейтрально щодо війни в Україні, оскільки Пекін підтримав Росію в ООН і “посилив проросійську пропаганду”.

– Я знову сказав міністру, що нас турбує зближення КНР з Росією, – розповів Блінкен на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Він нагадав, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 13 червня ясно дав зрозуміти, що підтримує партнерство з Кремлем.

За словами Блінкена, очікується, що президент США Джо Байден і Сі Цзіньпін матимуть розмову в найближчі тижні.

Зараз дивляться

У той час, в опублікованій заяві МЗС КНР, говориться, що під час суботніх переговорів Ван обмінявся з Блінкеном думками з “українського питання”, при цьому будь-які подробиці не наводяться.

США називають Китай своїм головним стратегічним суперником і стурбовані тим, що Пекін може спробувати захопити острів Тайвань, подібно до того як Росія напала на Україну.

Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images