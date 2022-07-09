Липень, 09 в 17:59

Прем’єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе погодився піти у відставку після того, як лідери партій у парламенті зажадали від нього і президента Готабая Раджапакса залишити свої посади в день, коли протестувальники увірвалися в резиденцію і офіс президента через економічну кризу.

Як повідомляє Associated Press, крісло президента тепер перейде голові парламенту Шрі-Ланки.

Спікер парламенту Махінде Япи Абейвардени тепер має стати виконувачем обов’язків президента, сказав депутат парламенту Шрі-Ланки Дуллас Алахапперума.

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Алахапперума написав у Твіттері у суботу 9 липня, що лідери партії погодилися з тим, що парламент має бути скликаний протягом тижня, щоб обрати нового президента парламентською більшістю.

На тому ж тижні, за його словами, має бути сформований тимчасовий коаліційний уряд, який представляє всі партії.

Нагадаємо, президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втратив своє крісло після того, як натовп протестувальників захопив його палац, а також низку державних будівель, влаштувавши купання в басейні Центробанку країни.

Зазначимо, що Готабая Раджапакса повалили через три дні після того, як зателефонував до Кремля і попросив у президента РФ Володимира Путіна “кредит на купівлю палива”.

Того ж дня прем’єр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе визнав, що країна стала “банкрутом”.

До цього, у травні, Шрі-Ланка оголосила дефолт. Золотовалютні резерви країни вичерпалися, стало нема на що закуповувати їжу, ліки та паливо, а нацвалюту довелося “відпустити” і девальвувати до долара майже на 50%. Інфляція у Шрі-Ланці досягла 60%, а ціни на продовольство злетіли на 80%.

Джерела: Associated Press, Dullas Alahapperuma

Фото: Mahinda Yapa Abeywardena