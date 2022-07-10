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Блінкен назвав одним із чинників протестів на Шрі-Ланці блокаду українських портів Росією

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Повномасштабна війна Росії проти України, внаслідок якої заблокований експорт українського зерна, може бути пов’язана з масовими протестами на Шрі-Ланці. У найгіршому сценарії це може призвести до продовольчої кризи в інших країнах світу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він вчергове закликав Росію дати можливість експортувати зерно через водні шляхи, зокрема, по Чорному морю.

За словами Блінкена, блокада українських портів вплинула і на Таїланд, де ціни на добрива значно збільшились. Це матиме серйозні наслідки, оскільки наступного року врожайність може зменшитися, а ціни потенційно зростатимуть.

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Щорічно мільйони тонн українського зерна експортують до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Але зараз експорт припинено, оскільки російський флот блокує порти України.

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Джерело: Радіо Свобода
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