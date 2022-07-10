Липень, 10 в 13:53

У неділю, 10 липня, на автозаправних станціях Польщі бензин марки А-95 знову дешевшає, падає в ціні й автогаз.

Так, середня вартість бензину А-95 становить 7,48 злотих (за курсом Нацбанку 46,7 грн). Напередодні літр бензину А-95 коштував 7,53 злотих.

Вартість бензину марки А-98 становить 8,09 злотих/літр (50,5 грн за курсом НБУ).

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Трохи впала ціна на дизельне пальне: літр на АЗС Польщі у середньому коштує 7,57 злотих (47,25 грн) проти 7,59 злотих днем раніше.

А ось преміальний дизель здорожчав і сьогодні коштує 7,87 злотих/літр (49,12 грн). Напередодні його середня ціна була 7,71 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) трохи знизилася: 3,37 злотих/літр (21,03 грн).

Зазначимо, що в залежності від воєводств середні ціни на пальне коливаються.

Раніше експерт Олексій Лупоносов зауважив, що впродовж липня ціни на бензин в Україні не зростуть. Вони навіть можуть зменшитися на 5-6%. А ще українці зможуть принаймні протягом місяця забути про дефіцит пального.

Джерело: AutoCentrum.pl