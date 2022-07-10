Потрібні системи ПРО/ППО, щоб українці могли захищати світ від терору РФ – Подоляк

Липень, 10 в 18:50

Україні потрібні потужні системи протиракетної та протиповітряної оборони, щоб захистити мирних жителів від терору Російської Федерації. Терористи не мають бути озброєними краще, ніж цивілізовані держави.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, зараз українці захищають від Росії весь вільний світ, однак не просять воювати замість них. Йдеться лише про допомогу необхідним озброєнням, щоб перемогти російську агресію.

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Подоляк також прокоментував заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, заявивши, що вона правильно розставляє акценти у підтримці України. Нещодавно вона висловила жаль, що західні країни не можуть здійснити військове втручання у війну, щоб захистити мирних жителів України.