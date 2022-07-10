Там 60 поневолених народів: Лех Валенса розповів, коли Росія може стати “безпечною”

Липень, 10 в 17:56

Якщо у Москві не станеться повної зміни політичного режиму, то світова безпека може бути забезпечена лише розподілом сучасної Росії, яка все ще живе імперськими ідеями.

В цьому переконаний експрезидент Польщі і лідер руху Солідарність Лех Валенса.

Французьке видання Le Figaro пише, що Валенса наголошує на тому, що Захід не повинен обмежуватися лише захистом України від повномасштабного російського вторгнення. Він наголосив, що необхідне “визволення самої Росії”.

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— Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п’ять років ми матимемо те ж саме, через десять років ми побачимо, що з’явиться інший Путін, – переконаний він.

L’#Ukraine peut-elle être l’Afghanistan de la #Russie ? Lech #Walesa, ancien président Polonais

“Même si l’Ukraine gagne la guerre, dans 5 ans, nous aurons la même chose, dans 10 ans, on aura un autre #Poutine qui surgira.” #Le20hdeDariusRochebin pic.twitter.com/bYcOrPkWDK — LCI (@LCI) July 9, 2022

Щоб уникнути такого сценарію, на думку Валенси, потрібно змінити саму політичну систему в Росії. Або ж “потрібно організувати повстання народів” в РФ.

— Є 60 народів, які були анексовані, як сьогодні це повторюють з українцями. Треба допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити політичну систему Росії, або повернути її до населення менше ніж 50 млн. Зараз у РФ проживає 144 млн осіб, – сказав Валенса.

Експрезидент Польщі визнає, що Захід зацікавлений у розширенні свого впливу та влади, але підкреслює, що Захід робить це демократичним і, отже, легітимним шляхом.

— Ми повинні розуміти, що Захід розвиває свою силу через НАТО і ЄС, шляхом розширення. Це робиться демократичними засобами. Росія ж робить це за допомогою насильства, – підкреслив він.

Валенса припустив, що світ знову буде поділений навпіл: з одного боку – це демократія та НАТО, які хочуть розширюватися демократичними засобами, з іншого — Росія та Китай, які вдаються до старих методів анексії.

Лех Валенса також розкритикував Захід за те, що він помилково повірив у мирну Росію. І ця помилка була зроблена ще в часи Михайла Горбачова.

— Ми повинні були розвалити Росію. Але Горбачов був занадто розумний для цього. Ми тоді собі казали: Був Сталін, Брежнєв, але Горбачов, він хороший. Тому ми залишили їх у спокої.

Він наголосив, що Росія зараз хоче продовжувати робите те, що робила століттями: поневолювати інші народи, насильно приєднуючи їх до своєї імперії.