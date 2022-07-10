Липень, 10 в 16:11

Співголова Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському, а заяву конгресвумен Вікторії Спартц назвала “необачною допомогою Кремлю”.

Про це йдеться на офіційному сайті Каптур.

Вона нагадала, що переважною більшістю двопартійний Конгрес США висловив підтримку суверенній нації України у її боротьбі проти російського агресора.

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За її словами, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його Офіс, попри те, що деякі члени Конгресу намагаються посіяти розбіжності.

– Рівень та масштаби співпраці США з Офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам, — наголосила Марсі Каптур.

Представниця Демократичної партії заявила, що США впевнені у перемозі України і що український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати.

Раніше Вікторія Спартц у листі до президента Джо Байдена зауважила, що на підставі розвідувальних даних щодо дій голови ОПУ Андрія Єрмака та його можливих угод із РФ Конгресу необхідно терміново отримати інформацію, щоб підтвердити чи спростувати серйозні звинувачення.

Спартц зазначила, що США зобов’язані інформувати Зеленського щодо будь-яких побоювань стосовно ключових людей у його оточенні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко вважає, що така вимога конгресвумен є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди.

Фото: Representative Marcy Kaptur