У Південній Кореї виявили сліди пострілів із РСЗВ з території КНДР

Липень, 10 в 20:22

Збройні сили Південної Кореї заявили у неділю, 10 липня, що з боку Північної Кореї виявили траєкторії пострілів, схожих на постріли з реактивних систем залпового вогню.

Це сталося лише через кілька днів після того, як США направили винищувачі до Південної Кореї для спільних військових навчань.

Управління національної безпеки президента Південної Кореї провело нараду через обстріли з боку КНДР і заявило, що “уважно стежить” за ситуацією на випадок додаткових запусків з боку Пхеньяна.

Зараз дивляться

Північна Корея часто проводить випробування реактивних систем залпового вогню під час військових навчань, а в останні роки також розробила більші версії таких ракет. Ракети та снаряди менших розмірів у планах КНДР посідають передові позиції щодо ударів по цілях у Південній Кореї в разі конфлікту.

Цього року Північна Корея проводила випробування низки ракет, від найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети до малих БРСД. Усі вони заборонені відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Офіційний Сеул, зі свого боку, розробляє систему перехоплення снарядів вартістю $2,6 млрд, яка дещо схожа на ізраїльську систему Залізний купол.

США розмістили у Південній Кореї близько 28,5 тис. військових, які тренуються разом із південнокорейськими військами, аби протистояти Північній Кореї у разі конфлікту. Минулого місяця міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп заявив, що Сеул “посилить” свій оборонний потенціал, а також співпрацю у сфері безпеки з Вашингтоном і Токіо, щоб протистояти ядерній загрозі з боку Пхеньяна.